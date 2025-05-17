حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) آلية تحديد المقعد الأخير في كأس العالم للأندية، عقب القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية، التي أثّرت في توزيع المقاعد المخصصة للقارة الأمريكية.وبحسب القرار الجديد، ستُقام مباراة تأهيلية فاصلة بين لوس أنجليس (وصيف بطل دوري أبطال منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»)، وكلوب أمريكا (المتصدر الحالي لتصنيف أندية القارة)، وسيحصل الفائز في هذه المواجهة على بطاقة التأهل الأخيرة للمشاركة في البطولة العالمية، وسينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم فلامينغو البرازيلي، والترجي التونسي، وتشيلسي الإنجليزي.وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، تفصل بينهما استراحة من خمس دقائق. وإذا استمر التعادل، تُحسم النتيجة عبر ركلات الترجيح.ومن المقرر أن يخوض المتأهل من هذه المباراة ثلاث مواجهات ضمن مرحلة المجموعات: الأولى أمام فلامينغو على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا يوم 16 يونيو، والثانية في مواجهة الترجي التونسي على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل يوم 20 من الشهر ذاته، فيما تقام الجولة الثالثة ضد تشيلسي الإنجليزي على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو بتاريخ 24 يونيو.