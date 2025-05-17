حدد عضو شرف نادي النصر السابق الأمير تركي بن خالد، التحديات التي تواجه الفريق في المرحلة الحالية، مؤكداً أنها تنبع أساساً من الداخل النصراوي، لا من مؤثرات خارجية.وقال الأمير تركي: «مشاكل النصر أساسها من داخل البيت، وأي تأثير خارجي لن يتمكن من النجاح أو التأثير، متى ما وُجد فكر وعمل حقيقي يواجهه. الاعتماد على شماعات خارجية لن يخدم النادي، والتجربة أثبتت أن الحل يبدأ من الداخل لا من الخارج». وأضاف: «اعتدنا أن نختصر الأزمات في شخص؛ مدرباً كان أو لاعباً أو إدارياً، وهذه عادة يجب التخلص منها إن أراد النصراويون المنافسة والفوز بالبطولات. حان الوقت لتجربة مسار جديد.. فما عندنا ما نخسره».ويأتي حديث الأمير تركي بن خالد في ظل مرحلة مراجعة شاملة يشهدها نادي النصر على المستويين الفني والإداري، وسط دعوات من الجماهير والمحبين لإعادة تشكيل هوية العمل داخل النادي على أسس فكرية منهجية، تليق بتاريخه ومكانته وطموحه في المنافسة على جميع البطولات.