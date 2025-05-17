ضم الفرنسي انغولو كانتي لاعب وسط فريق الاتحاد لقبه الثالث له في الدوري بعد أن حقق لقب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

وسبق أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين 2015-2016 مع فريق ليستر سيتي، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016-2017 مع فريق تشلسي.

لتحمل أرقام وبطولات كانتي في أوروبا قبل بداية تحقيق اللقب مع الاتحاد تحقيق 9 بطولات في المجمل أبرزها: كأس العالم 2018، والدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا 2021، وكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية، والدوري الأوروبي، ودوري الأمم الأوروبية الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.