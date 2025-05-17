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«عكاظ» (جدة)
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد مدافعه الإيرلندي كونور برادلي لمدة أربعة أعوام حتى 2029.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن برادلي، البالغ من العمر 21 عاماً، وقع عقداً جديداً طويل الأمد يمدد ارتباطه الذي دام قرابة ست سنوات مع النادي لأربع سنوات أخرى.

وكان برادلي انضم إلى ليفربول قادماً من نادي دونجانون سويفتس الإيرلندي الشمالي في عام 2019، وظهر لأول مرة مع النادي في عام 2021 قبل أن يقضي موسماً على سبيل الإعارة في بولتون.

يذكر أن برادلي شارك مع ليفربول في 27 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، ومن المتوقع أن تزيد أهميته للفريق بعد رحيل المدافع ترينت ألكسندر أرنولد عن النادي.

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