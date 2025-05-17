فاز المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت (20) عاماً على نظيره الكويتي بنتيجة (4-3)، في اللقاء الودي الثاني الذي جمعهما اليوم، على صالة وزارة الرياضة في الدمام، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.سجّل أهداف الأخضر كل من مالك فقيهي، وفهد المصعبي، وعبدالله الشايقي، وأحمد الدوغاني.وعمد مدرب الأخضر مبارك الشهراني خلال المباراة إلى إشراك أغلب اللاعبين، وتوزيعهم على مجموعات مختلفة خلال مجريات المباراة.يُذكر أن أخضر الصالات خاض خلال المعسكر مباراتين وديتين مع منتخب الكويت، فاز في الأولى بنتيجة (2-1)، وفي الثانية بنتيجة (4-3)، إضافة إلى تنفيذ حصص تدريبية يومية متنوعة على فترات مختلفة.