أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعاقده رسميا مع المدافع الشاب «دين هويسن» لمدة 5 مواسم، قادماً من فريق بورنموث الإنجليزي، في أولى صفقات النادي «الملكي» خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم خط الدفاع بعناصر شابة وواعدة، إذ سيتقاضى «هويسن»، راتباً سنوياً قدره 9 ملايين يورو في أول أربعة مواسم من عقده، على أن يرتفع ثلاثة ملايين في الموسم الخامس وفق المستوى الذي سيقدمه مع الفريق خلال مسيرته الكروية.من جانبه أكد خبير الانتقالات العالمية «فابريزيو رومانو»، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «x»، أن نادي ريال مدريد دفع 50 مليون جنيه إسترليني لنظيرة «بورنموث» للتنازل عن اللاعب البالغ 20 عاماً كقيمة إجمالية للتعاقد مع «هويسن».و كانت صحيفة «آس» الإسبانية، كشفت عن أن هناك أندية إنجليزي وأخرى أوروبية حاولت إغراء «دين هويسن» بعروض مالية أكبر، لكن إدارة ريال مدريد نجحت في استقطابه والظفر بخدماته بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للنادي الملكي.