تقام غداً الأحد الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بثلاث مباريات تجمع الهلال والاتحاد على صالة وزارة الرياضة في الرياض، فيما يلتقي الخليج والصفا على صالة نادي الخليج بسيهات، ويستضيف أبها نظيره الأهلي على صالة نادي أبها.وحسم الهلال لقب بطولة الدوري بعد فوزه في الجولة الماضية على النصر بثلاثة أشواط نظيفة، حيث سيُتَوَّج بالكأس والميداليات الذهبية بعد لقائه أمام الاتحاد.يُذكر أن الهلال يتصدر الترتيب برصيد (45) نقطة، والاتحاد ثانياً برصيد (40) نقطة، ويحتل النصر المركز الثالث بـ(36) نقطة، ثم الخليج في المركز الرابع بـ(34) نقطة، والأهلي خامساً بـ(30) نقطة.