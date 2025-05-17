نقل نجم منتخب البرازيل السابق وبايرن ميونخ وإنترميلان ويوفنتوس سابقاً لوسيو، إلى المستشفى لمعاناته من حروق بأجزاء متفرقه في جسده إثر تعرضه لحادث في منزله.وأوضح مستشفى برازيليا، يوم الجمعة، أن لوسيو دخل المستشفى الخميس وهو الآن في حالة مستقرة ويقوم بالإشراف عليه فريق من الأطباء المتخصصين في الحروق.ولم يكشف المستشفى مدى خطورة الحروق، أو الأجزاء المصابة في جسد لوسيو.كان لوسيو قد اعتزل كرة القدم الاحترافية عام 2019 وهو في عمر 47 عاماً، بينما كان يلعب بصفوف برازيلينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.وخلال مشواره الاحترافي لعب لوسيو في أندية برازيلية مثل إنترناسيونال، وساو باولو، وبالميراس، وبرازيلينسي وفي أوروبا لعب بصفوف باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في ألمانيا ويوفنتوس وإنتر ميلان بإيطاليا.كان لوسيو قائداً لمنتخب البرازيل أعواماً عدة وتوج معه بكأس العام 2002.