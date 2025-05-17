تنفس فريق الخليج الصعداء بعد أن قلب تأخره بهدف من أمام مضيفه العروبة لفوز بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الجوف، ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية لصاحب الأرض والجمهور فريق العروبة الذي تحصل على ركلة زاوية مبكرة نفذها كريستيان تيلو وعكسها برأسه إسماعيل قندوس في المرمى كهدف أول للعروبة (د 2)، ليسيطر الخليج على مجريات اللقاء ويتحصل على ركلة جزاء تقدم لها كوستاس وسددها بنجاح على يمين الحارس كوكي الذي طار لها ولكن عجز عن التصدي لها لتسكن الشباك كهدف أول وتعادل للخليج (د: 31)، وفي الشوط الثاني واصل فريق الخليج ضغطه ومن ركلة زاوية نفذها كوستاس ليمررها لزميله بيدرو ريبوتشو الذي أعادها لكوستاس ليدخل منطقة الجزاء ويسددها أرضية قوية لتسكن شباك العروبة كهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه الخليج (د: 75)، ورغم محاولات العروبة للعودة للقاء إلا إن دفاعات الخليج حالت دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز الخليج بنتيجة هدفين مقابل هدف.وبهذه النتيجة يحقق الخليج فوزه الـ10 ويصل للنقطة 38 ليقفز لمركز الـ10 ويضمن البقاء في دوري المحترفين، فيما تلقى العروبة الخسارة الـ20 وتجمد رصيده عند 30 نقطة وفي المركز الـ16 وبات من المهددين بالهبوط لا سيما وأنه يتبقى له لقاءان من العيار الثقيل إذ يحل ضيفاً على القادسية في الجولة القادمة وفي الجولة الأخيرة سيستضيف العروبة فريق التعاون، فيما ضمن الخليج البقاء في دوري المحترفين وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه النصر وفي الجولة الأخيرة سيواجه الخليج ضيفه الأخدود.