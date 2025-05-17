يستضيف فريق الأهلي (خامس الدوري) نظيره الخلود (المركز 12) عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك في ختام الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.بعد أن ضمن الاتحاد (بطل الدوري) والقادسية (تأهل لنهائي أغلى الكؤوس) والهلال (ثاني الدوري) المشاركة في السوبر السعودي للموسم القادم تبقى مقعد واحد يتنافس عليه النصر (رابع الدوري) والأهلي (خامس الدوري). ويدخل الأهلي هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث لمساواة النصر الذي تعثر بالتعادل مع التعاون بهدف لكل منهما. ويملك الأهلي حالياً في رصيده 61 نقطة حصدها من 19 انتصاراً و4 تعادلات و8 خسائر، وله من الأهداف 63 وعليه 32 هدفاً، ويتبقى للأهلي 3 لقاءات أمام كل من الخلود في لقاء اليوم، وضيفه الاتفاق في الجولة القادمة، وأخيراً مضيفه الرياض، وفي حالة فوزه في جميع اللقاءات الثلاثة وتعثر النصر في لقاء فإن الأهلي سيكون الطرف الرابع في السوبر السعودي للنسخة القادمة.فيما يدخل فريق الخلود هذا اللقاء على أمل الخروج بنتيجة إيجابية لضمان بقائه في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي. ورغم تعرض الفريق لـ6 خسائر متتالية إلا أنه تمكن من الفوز في الجولة الماضية على ضيفه الاتفاق ليصل للمركز الـ12 برصيد 34 نقطة حصدها من 10 انتصارات و4 تعادلات و17 خسارة، وله من الأهداف 37 وعليه 59 هدفاً، وفي حالة فوزه في لقاء الليلة سيضمن البقاء رسمياً، أما في حالة تعادله أو خسارته فإنه سينتظر لقاءات الجولة القادمة لتحديد مصيره، فإما البقاء أو العودة لدوري يلو للدرجة الأولى.