تقدّم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار عزل رئيسه إدنالدو رودريغيز، محذّراً من أن الإجراءات القضائية المتخذة قد تهدد مستقبل المنتخب البرازيلي بمواجهة عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وكانت محكمة في ريو دي جانيرو أصدرت حكماً بعزل رودريغيز، معتبرة أن الاتفاق الذي أبقاه في منصبه باطل بسبب شبهة «تزوير» توقيع، وهو ما أثار مخاوف داخل الاتحاد من تدخلات خارجية تهدد شرعيته.جاء القرار بعد أيام من إعلان تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرباً للمنتخب، وفي وقت حساس يسبق انطلاق كأس العالم 2026.وطالب القاضي بتنحية القيادة الحالية وتكليف نائب الرئيس فرناندو خوسيه سارني بتنظيم انتخابات جديدة، إلا أن محامي الاتحاد اعتبروا هذا التعيين غير قانوني، مؤكدين أن فيفا و«كونميبول» لا يعترفان بالتعيينات القضائية لقيادة الاتحادات الوطنية.وأكد الاتحاد في بيان أن التدخل القضائي يهدد استقرار المؤسسة، وأن استمراره قد يؤدي إلى فرض عقوبات تصل إلى استبعاد المنتخبات البرازيلية من المشاركات الدولية.