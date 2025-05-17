يخوض فريق ضمك لقاء مصيرياً أمام مضيفه الاتفاق في اللقاء الذي سيجمعهما عند تمام الساعة 6:55 من مساء اليوم (السبت) على ملعب ايجو بالدمام، وذلك في ختام لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يأمل فريق ضمك في لقاء الليلة أن يحصد النقاط الثلاث ليصل لبر الأمان وينجو من الحسابات المعقدة لمقاعد الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى بعد أن تأكد هبوط فريق الرائد، ويتبقى مقعدان سيكونان من نصيب فريقين من الفرق السبعة المهددة بالهبوط، ومن ضمنها فريق ضمك الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 34 نقطة حصدها من 9 انتصارات و7 تعادلات و15 خسارة، وله من الأهداف 37 وعليه 48 هدفاً، ويعتبر نقطة الأمان في هذه الجولة هي النقطة 37، إذ يحتاج فريق ضمك للنقاط الثلاث في لقاء الليلة للوصول إليها.فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بعد أن ضمن بقاءه في مناطق الوسط، إذ إنه لن يذهب أبعد من المركز السابع ولن يهبط إلى المركز الـ11، إذ يحتل حالياً المركز الـ7 برصيد 43 نقطة حصدها من 12 انتصاراً و7 تعادلات و12 خسارة، وله من الأهداف 39 وعليه 43 هدفاً، وفي حالة فوز الاتفاق في اللقاءات الثلاثة المتبقية له في الدوري فإنه سيصل للنقطة 52، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز السادس فريق الشباب (57 نقطة)، لذا فإن مدرب الفريق سعد الشهري سيبحث عن مشاركة البدلاء لاختيار الأفضل منهم للموسم القادم لاسيما بعد أن تم تمديد عقده كمدرب للفريق في الموسم القادم.وسبق أن التقى الفريقان في 11 لقاء في دوري المحترفين، واستطاع الاتفاق الفوز في 5 لقاءات، فيما انتصر ضمك في 3 لقاءات، وتعادلا في مثلها.