في واحدة من أهم لقاءات صراع البقاء يحل الأخدود ضيفاً على الفيحاء، وذلك عند تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم (السبت) على استاد المجمعة الرياضي، وذلك في ختام لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الأخدود هذا اللقاء بشعار الفوز ولا غيره لإحياء آماله بالبقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، إذ يحتل الفريق حالياً المركز الـ17 ما قبل الأخير برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و17 خسارة، وله من الأهداف 29 وعليه 52 هدفاً، وتتبقى له 3 مباريات بما فيها لقاء الليلة، وفي حالة فوزه بها جميعاً فإنه سيصل للنقطة 37، ومعها يصل لبر الأمان، أما في حالة تعثره في لقاء الليلة بالتعادل أو الخسارة فإنه لن يغادر مراكز الهبوط وستزيد الأمور صعوبةً عليه في قادم اللقاءات، أما فريق الفيحاء فإنه يعيش ذات الدوامة وإن كانت حظوظه أقوى بالبقاء، ففوز اليوم سيكون بـ6 نقاط، فالفريق يحتل المركز الـ14 حالياً برصيد 33 نقطة حصدها من 7 انتصارات و12 تعادلاً ومثلها خسائر، وله من الأهداف 25 وعليه 45 هدفاً، وخسارته في لقاء الليلة ستقلص الفارق بينه وبين ضيفه إلى نقطتين فقط، ما يعني بقاءه في دائرة الهبوط، أما فوزه فسيوسع الفارق إلى 8 نقاط ويصل للنقطة 36، ما يعني بقاءه بنسبة كبيرة في دوري المحترفين.وسبق أن التقى الفريقان 3 مرات في دوري المحترفين، انتصر فيها الفيحاء جميعاً، بنتيجة 2/1 مرتين، وبنتيجة 3/0 مرة واحدة. ويأمل الفيحاء في تحقيق فوزه الرابع لتأكيد تفوقه على ضيفه، فيما يأمل الأخدود تحقيق الفوز الأول الذي سيعيد الآمال لأبناء الجنوب بالبقاء في دوري المحترفين.