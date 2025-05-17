قلب فريق الهلال تأخره من أمام مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل لفوز بنتيجة 4/ 3، بعد مباراة مثيرة شهدها ملعب نادي الفتح بالأحساء، وذلك ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية من صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح وتمكن من إحراز هدفين عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة برأسيتين جاءتا في الدقيقتين 15 و24، وكاد الهلال أن يعود للقاء قبل نهاية الشوط الأول ولكن تألق الحارس نواف العقيدي حال دون ذلك، إذ تصدى لتسديدة ميتروفيتش لتصل الكرة لسالم الدوسري الذي سددها ولكن أيضاً العقيدي نصدى لها، ومن ثم احتسب الحكم الغواتيمالاي ماريو أسكوبار ركلة جزاء للهلال بداعي احتكاك الحارس نواف العقيدي بالمهاجم ميتروفيتش ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم القرار، وأحرز الفتح الهدف الثالث عن طريق مروان سعدان وتم إلغاؤه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدفين دون مقابل..وفي الشوط الثاني انتفض الهلال وتمكن من تقليص الفارق مستغلاً تباطؤ دفاع وحارس الفتح في تخليص الكرة ليمرر مروان سعدان الكرة للمهاجم ميتروفيتش الذي مررها لناصر الدوسري ليسددها مباشرةً في المرمى كهدف أول للهلال (د: 50)، ومن هجمة منظمة مرر كوليبالي الكرة لسالم الدوسري الذي لعبها لمالكوم وأعادها لسالم ليسددها في المرمى كهدف ثانٍ وتعادل للهلال (د: 60)، وعاد الفتح للتقدم مجدداً عن طريق مراد باتنا بعد تمريرة ذكية من سفيان بن دبكة ليسيطر باتنا على الكرة ويسددها أرضية قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس ياسين بونو كهدف ثالث للفتح (د: 82)، وفي الدقائق الأخيرة قلب الهلال النتيجة عن طريق مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش الذي أحرز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 85 و90+2، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ22 ويصل للنقطة 71 وفي المركز الثاني، فيما تلقى الفتح الخسارة الـ17 وتجمد رصيده عند 33 نقطة وفي المركز الـ13، وفي الجولة القادمة سيحل الهلال ضيفاً على الوحدة فيما يلاقي الفتح مضيفه ضمك.