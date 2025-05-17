عجز فريق النصر عن الفوز على ضيفه التعاون بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأول بارك بالرياض ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبذلك تتكرر نتيجة لقاء الذهاب الذي أقيم في بريدة.شهد اللقاء سيطرة متبادلة، وسرعان ما تمكن النصر من الاستحواذ على الكرة وشن هجمات عدة على مرمى عبدالقدوس عطية حارس التعاون وكانت أخطرها تسديدة نواف بوشل التي مرت بجوار القائم، ومن ثم تسديدة ساديو ماني التي ارتطمت في العارضة، ومن ركلة زاوية من عبدالمجيد الصليهم حول أوتافيو الكرة برأسه داخل مرمى التعاون كهدف أول للنصر (د: 51)، ليبدأ التعاون في السيطرة على الكرة لتعديل النتيجة.. ومن هجمة منظمة من الجهة اليمنى مرر محمد محزري كرة أرضية لزميله روجيرو مارتينيز الذي سددها أرضية على يمين الحارس بينتو كهدف أول وتعادل للتعاون (د: 70)، واستمر التعادل إلى أن أعلن الحكم البرازيلي رافائيل كلاين عن نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق النصر تعادله الـ6 ويصل للنقطة 64 وفي المركز الرابع، فيما حقق التعاون تعادله الـ9 ويصل للنقطة 42 وفي المركز الـ8، وفي الجولة القادمة سيلاقي النصر ضيفه الخليج، فيما يستضيف التعاون نظيره الرياض.