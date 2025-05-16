تصدّر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين أجراً في العالم لعام 2025، محققاً دخلاً مذهلاً بلغ 275 مليون دولار خلال العام الماضي، في ثالث أعلى رقم يُسجل في تاريخ الرياضيين النشطين.
ويعكس هذا الرقم الضخم القوة التجارية الهائلة لرونالدو، الذي لا يزال في سن الأربعين ويحافظ على مكانته كأيقونة رياضية عالمية، سواء داخل الملعب أو خارجه.
ووفقاً للتفاصيل، فإن دخل رونالدو جاء على النحو التالي: 225 مليون دولار من عقده الرياضي مع نادي النصر، ليُعد الأعلى في تاريخ كرة القدم من حيث العائدات داخل المستطيل الأخضر، 50 مليون دولار من الإعلانات والرعاية، مستفيداً من قاعدة جماهيرية هي الأضخم عالمياً، حيث يتابعه أكثر من 939 مليون شخص على منصات التواصل.
وفي ما يلي ترتيب العشرة الأوائل في قائمة فوربس لعام 2025:
1. كريستيانو رونالدو (كرة القدم) – 275 مليون دولار
2. ستيفن كاري (كرة السلة) – 156 مليون دولار
3. تايسون فيوري (الملاكمة) – 146 مليون دولار
4. داك بريسكوت (كرة القدم الأمريكية) – 137 مليون دولار
5. ليونيل ميسي (كرة القدم) – 135 مليون دولار
6. ليبرون جيمس (كرة السلة) – 133.8 مليون دولار
7. خوان سوتو (البيسبول) – 114 مليون دولار
8. كريم بنزيما (كرة القدم) – 104 ملايين دولار
9. شوهي أوهتاني (البيسبول) – 102.5 مليون دولار
10. كيفن دورانت (كرة السلة) – 101.4 مليون دولار
تؤكد هذه الأرقام استمرار رونالدو كأحد أكثر الأسماء تأثيراً في صناعة الرياضة والاقتصاد الرياضي، معزّزاً مكانة الدوري السعودي عالمياً، ودافعاً لمزيد من الاهتمام بالاستثمار في الشرق الأوسط.
ويعكس هذا الرقم الضخم القوة التجارية الهائلة لرونالدو، الذي لا يزال في سن الأربعين ويحافظ على مكانته كأيقونة رياضية عالمية، سواء داخل الملعب أو خارجه.
ووفقاً للتفاصيل، فإن دخل رونالدو جاء على النحو التالي: 225 مليون دولار من عقده الرياضي مع نادي النصر، ليُعد الأعلى في تاريخ كرة القدم من حيث العائدات داخل المستطيل الأخضر، 50 مليون دولار من الإعلانات والرعاية، مستفيداً من قاعدة جماهيرية هي الأضخم عالمياً، حيث يتابعه أكثر من 939 مليون شخص على منصات التواصل.
وفي ما يلي ترتيب العشرة الأوائل في قائمة فوربس لعام 2025:
1. كريستيانو رونالدو (كرة القدم) – 275 مليون دولار
2. ستيفن كاري (كرة السلة) – 156 مليون دولار
3. تايسون فيوري (الملاكمة) – 146 مليون دولار
4. داك بريسكوت (كرة القدم الأمريكية) – 137 مليون دولار
5. ليونيل ميسي (كرة القدم) – 135 مليون دولار
6. ليبرون جيمس (كرة السلة) – 133.8 مليون دولار
7. خوان سوتو (البيسبول) – 114 مليون دولار
8. كريم بنزيما (كرة القدم) – 104 ملايين دولار
9. شوهي أوهتاني (البيسبول) – 102.5 مليون دولار
10. كيفن دورانت (كرة السلة) – 101.4 مليون دولار
تؤكد هذه الأرقام استمرار رونالدو كأحد أكثر الأسماء تأثيراً في صناعة الرياضة والاقتصاد الرياضي، معزّزاً مكانة الدوري السعودي عالمياً، ودافعاً لمزيد من الاهتمام بالاستثمار في الشرق الأوسط.
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