تصدّر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين أجراً في العالم لعام 2025، محققاً دخلاً مذهلاً بلغ 275 مليون دولار خلال العام الماضي، في ثالث أعلى رقم يُسجل في تاريخ الرياضيين النشطين.ويعكس هذا الرقم الضخم القوة التجارية الهائلة لرونالدو، الذي لا يزال في سن الأربعين ويحافظ على مكانته كأيقونة رياضية عالمية، سواء داخل الملعب أو خارجه.ووفقاً للتفاصيل، فإن دخل رونالدو جاء على النحو التالي: 225 مليون دولار من عقده الرياضي مع نادي النصر، ليُعد الأعلى في تاريخ كرة القدم من حيث العائدات داخل المستطيل الأخضر، 50 مليون دولار من الإعلانات والرعاية، مستفيداً من قاعدة جماهيرية هي الأضخم عالمياً، حيث يتابعه أكثر من 939 مليون شخص على منصات التواصل.وفي ما يلي ترتيب العشرة الأوائل في قائمة فوربس لعام 2025:1. كريستيانو رونالدو (كرة القدم) – 275 مليون دولار2. ستيفن كاري (كرة السلة) – 156 مليون دولار3. تايسون فيوري (الملاكمة) – 146 مليون دولار4. داك بريسكوت (كرة القدم الأمريكية) – 137 مليون دولار5. ليونيل ميسي (كرة القدم) – 135 مليون دولار6. ليبرون جيمس (كرة السلة) – 133.8 مليون دولار7. خوان سوتو (البيسبول) – 114 مليون دولار8. كريم بنزيما (كرة القدم) – 104 ملايين دولار9. شوهي أوهتاني (البيسبول) – 102.5 مليون دولار10. كيفن دورانت (كرة السلة) – 101.4 مليون دولارتؤكد هذه الأرقام استمرار رونالدو كأحد أكثر الأسماء تأثيراً في صناعة الرياضة والاقتصاد الرياضي، معزّزاً مكانة الدوري السعودي عالمياً، ودافعاً لمزيد من الاهتمام بالاستثمار في الشرق الأوسط.