فاز المدرب الفرنسي لوران بلان، مع فريقه الاتحاد، ببطولة دوري روشن السعودي 2024-2025، في الموسم الأول له مع الفريق وقبل نهايتها بجولتين، بعد فوزه على مستضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ(32) للمسابقة، إذ حقق 9 مدربين لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الأول لهم في البطولات السعودية.وأولهم الأرجنتيني غابرييل كالديرون الذي أشرف على فريق الاتحاد موسم 2008-2009، ونجح كالديرون في موسمه الأول مع الفريق في تحقيق الدوري من ملعب الهلال في الجولة الأخيرة.ويعتبر البلجيكي إيريك غيريتس الفائز مع الهلال ببطولة الموسم 2009-2010، وحقق مواطنه ميشيل برودوم اللقب في 2011-2012 مع الشباب، بلا خسارة، في الموسم الأول له في السعودية.وكرر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال موسم 2016-2017 الفوز ببطولة الدوري، وفي الموسم التالي أقالت إدارة الهلال مدربها الأرجنتيني دياز، قبل 5 جولات من النهاية، فكسب مواطنه خوان براون كتابة اسمه في سجل الأبطال بعد 3 انتصارات، إضافة إلى تعادلٍ وخسارة.وحقق البرتغالي روي فيتوريا طموحات النصر موسم 2018-2019، بعد تقلده المهمة مدرباً ثالثاً للفريق في ذلك الموسم، بعد الأوروغوياني دانيال كارينيو، والبرتغالي هيلدر كريستوفاو.وفي الموسم التالي، جاء المدرب الروماني رازافان لوشيسكو لقيادة الهلال. ونجح في مهمة التتويج بلقب الدوري.وقاد فريق الاتحاد في موسم 2022-2023 المدرب البرتغالي نونو سانتو، لتحقيق لقب الدوري.ودخل لوران بلان إلى هذه القائمة التي اختتمت موسمها بذهب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الأول مع الفريق.وبلان الفرنسي الوحيد، بعد 3 أرجنتينيين، وبلجيكيّين، ومثلهما من البرتغال، إضافة إلى مدرب روماني.قائمة المدربين:2008/ 2009 غابرييل كالديرون (أرجنتيني) الاتحاد.2009/ 2010 إيريك جيريتس (بلجيكي) الهلال.2011/ 2012 ميشيل برودوم (بلجيكي) الشباب.2016/ 2017 رامون دياز (أرجنتيني) الهلال.2017/ 2018 خوان براون (أرجنتيني) الهلال.2018/ 2019 روي فيتوريا (برتغالي) النصر.2019/ 2020 رازافان لوشيسكو (روماني) الهلال.2022/ 2023 نونو سانتو (برتغالي) الاتحاد.2024/ 2025 لوران بلان (فرنسي) الاتحاد.ترتيب الأندية:الهلال 4الاتحاد 3الشباب 1النصر 1