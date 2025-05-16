بعد أن حقق نادي الاتحاد لقب الدوري السعودي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والثالث له في عهد دوري المحترفين، عقب فوزه على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، تسلطت الأضواء من جديد على المفارقة الاقتصادية في كرة القدم السعودية: الفرق الأقل إنفاقاً هي التي حصدت البطولات.بحسب منصة «Transfermarkt» المتخصصة في سوق الانتقالات، أنفقت 4 أندية سعودية كبرى –الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد– أكثر من 1.3 مليار دولار على تشكيلاتها خلال صيف 2024. وجاء الهلال في الصدارة بـ538.4 مليون دولار، يليه النصر بـ300 مليون، ثم الأهلي بـ251 مليوناً، بينما حلّ الاتحاد رابعاً بـ248.6 مليون دولار.رغم ذلك، فإن ناديي جدة (الأهلي والاتحاد) تجاوزا نظيريهما في الرياض على مستوى النتائج والألقاب، حيث حسم الاتحاد لقب الدوري قبل جولة من نهايته وتأهل إلى نهائي كأس الملك، فيما فاجأ الأهلي الجميع بتحقيق لقب «نخبة آسيا 2024» في أول مشاركة دولية بعد العودة.هذا التباين بين حجم الإنفاق والنتائج أثار اهتمام المتخصصين في الاقتصاد الرياضي، إذ أكد المستشار عيد العيد أن الاتحاد والأهلي قدما نموذجاً في الكفاءة المالية، حيث اعتمدت الإدارتان على استراتيجيات مدروسة، بعيدة عن الهدر، مع توظيف فني فعّال. وأضاف: «نحن أمام تحول جديد في معايير التنافس، عنوانه: ليس من ينفق أكثر هو من ينتصر، بل من يُحسن الاستثمار».أما أستاذ المالية والحوكمة الدكتور وليد الغصاب فقد أشار إلى أهمية إدراج مؤشرات العائد على الاستثمار (ROI) ضمن تقييم أداء الأندية، معتبراً أن الاتحاد والأهلي تفوقا إدارياً ومالياً، وحققا نتائج بأقل تكلفة، ما يعكس استدامة مالية حقيقية مقارنة بالأندية الأعلى صرفاً.المحلل الفني سليمان البقعاوي علّق فنياً: «الاتحاد والأهلي عرفا كيف يبنيان فريقين متجانسين دون الحاجة إلى أسماء ضخمة أو تغييرات واسعة. الصفقات كانت ذكية، والمدربون عملوا على تعزيز الهوية التكتيكية»، وأن الدرس الأبرز من موسم 2024 - 2025 أن التفوق لم يعد حكراً على الأعلى إنفاقاً، بل للأكثر وعياً. جدة أحرزت الذهب، وأثبتت أن الحوكمة والكفاءة هما مستقبل كرة القدم السعودية.- إنفاق الأندية وإنجازاتها:١- الاتحاد:- 248.6 مليون دولار.- بطل دوري روشن.٢- الأهلي:- 251 مليون دولار.- بطل نخبة آسيا.٣- الهلال:- 538.4 مليون دولار.- كأس السوبر.٤- النصر:- 300 مليون دولار- بلا إنجازات.