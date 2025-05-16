«الحكومة.. جاب الدوري».. هكذا كان حال لسان كافة الجماهير الاتحادية عقب تتويج فريقها بلقب دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025، حيث كان النجم الدولي السابق الفرنسي قائد النمور كريم بنزيما أحد أكثر اللاعبين الذين ساهموا بتحقيق اللقب عن كل جدارةٍ واستحقاق بعد مساهمته مع زملائه في الصناعة وإحراز الأهداف والدفعات المعنوية المحفزة لهم داخل وخارج المستطيل الأخضر.سر الحكومةكانت خلطة السر في لقب الدوري الذي حققه العميد مدونة داخل جسد «الحكومة» القائد كريم بنزيما الذي نجح في التسجيل والصناعة وغيرهما من الأمور الإيجابية التي كان يقوم بها، إضافة لتفاعله مع الجماهير وقربه من اللاعبين، كما كان حلقة الوصل التي تربط بين المدرج و منسوبي النادي كافة.لنا عودةعقب فقدان لقب الدوري الموسم الماضي، لم يعم اليأس على الحكومة كريم بنزيما بل استعاد قوته ونجح برفقة المسؤولين بالنادي لإعادة ترتيب البيت الاتحادي، ونجح في تقديم موسم خرافي على الصعيد الشخصي والجماعي لزملائه اللاعبين، والمحصلة الظفر باللقب، والتواجد بنهائي كأس الملك، إضافة إلى العودة الكبيرة للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.وكان بنزيما قد أطلق تغريدة عبر منصة «X» قائلاً: «تذكروا بأن لنا عودة»، وبالفعل عاد العميد بطلاً للدوري للموسم الرياضي الحالي وقبل ختامه بجولتين.بنزيما مع الاتحاد:- لعب: 31- مساهمة تهديفية: 32- أهداف الدوري: 21- أهداف الكأس: 2- تمريرات حاسمة: 9