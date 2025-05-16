أجبر نادي الاتحاد وسائل الصحف العالمية كافة على التغني به عقب إعلانه بصفة رسمية بطلاً لدوري روشن السعودي عقب الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 32 من المسابقة نفسها وقبل ختام الدوري بجولتين من الآن.الدوري الأولصحيفة «ليكيب» الفرنسية قالت إنه اللقب الأول للنجم الدولي السابق الفرنسي كريما بنزيما قائد الاتحاد في الدوري السعودي منذ انتقاله إلى النمور قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.وأضافت: الدوري الـ34 في مسيرة بنزيما، الذي أنهى موسمه مسجلاً 21 هدفاً في 28 مباراة، بينما سجل لوران بلان أول تتويج له كمدرب منذ عام 2016 مع باريس سان جيرمان، وقالت إن الاتحاد يمتلك كوكبة من الأسماء المعروفة في أوروبا، مثل: كانتي، ودانييلو، وفابينيو، وعوار، وديابي، ورايكوفيتش، ما منح الفريق تفوقاً نوعياً على منافسيه.متبقٍ لقبوقالت الصحيفة إن الاتحاد تبقت له بطولة محلية أخرى وهي كأس الملك، ففي حال الفوز على القادسية سيتم تتويجه باللقب المحلي الثاني للنادي هذا الموسم.وصيف الهدافينفيما أشارت «إي إس بي إن» إلى أن الهداف الكبير كريم بنزيما (الحكومة) يتواجد بوصافة هدافي دوري روشن مسجلاً 21 هدفاً، فيما يتواجد بالصدارة المهاجم الدولي البرتغالي لاعب نادي النصر رونالدو الذي يملك 23 هدفاً.العودة للذهبفيما قالت صحيفة «ماكسي فوت» الفرنسية إن الاتحاد نجح في العودة إلى منصات التتويج والظفر بلقب الدوري بعد أن فقده الموسم الماضي لمصلحة الهلال، وأضافت: الفريق أنهى المهمة أمام الرائد بفضل أهداف بيرغوين، بيريرا، والعبود، رغم غياب بنزيما المصاب.كما لفتت إلى أن النجم الفرنسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، تعرض لانتقادات عديدة في موسمه الأول، لكنه رد بقوة هذا الموسم بتسجيله 21 هدفاً، على بُعد هدفين فقط من رونالدو.وأشارت الصحيفة إلى أن أداء الاتحاد شهد تحسناً ملحوظاً هذا الموسم بفضل تألق عدة عناصر هجومية أبرزهم عوار (12 هدفا)، بيرغوين (11 هدفاً)، وديابي (14 تمريرة حاسمة)، إضافة إلى عودة نغولو كانتي وفابينيو لمستوياتهما المعهودة تحت إشراف بلان.