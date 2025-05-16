«أكشن.. كلاكيت ثاني مرة».. على صوت المخرج وهو يقوم بإخراج مسلسل أو فيلم، يتشابه الوصف مع 5 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وهم يحتفلون بلقب الدوري الثاني لهم خلال مسيرتهم الكروية، حيث عاد المشهد من جديد لهؤلاء الخمسة وهم: عبدالرحمن العبود، ومهند الشنقيطي، وعبدالعزيز البيشي، وأحمد شراحيلي، وعوض الناشري، حيث احتفلوا قبل موسمين من الآن في التتويج بلقب الدوري مع المدرب البرتغالي نونو سانتو حين ذاك، وها هم يجددون فرحتهم باللقب مع الفرنسي لوران بلان.ويعتبر الدوري الثالث لنادي الاتحاد خلال دوري المحترفين بعد نسختي 2008ـ2009 و2022ـ2023، وفي ما يخص بقية اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق الأول فهي المرة الأولى التي يحققون فيها لقب الدوري مع العميد.