«يا محاسن الصدف».. هل تعلم عزيزي القارئ المحب والعاشق لرياضة كرة القدم بشكل عام، والمشجع الاتحادي على وجه التحديد، بأن المهاجمين العرب من الأفارقة لهم كلمة «سر» في تتويج العميد بلقب الدوري 3 مرات، بما فيها لقب دوري روشن الحالي الذي تم تحقيقه من قبل العميد قبل ختام الموسم بجولتين، حيث هناك حلقة وصل بين المهاجمين العرب من شمال أفريقيا وتحديداً «المغرب، والجزائر»، فمن خلال الموسم الرياضي الحالي يتواجد الفرنسي كريما بنزيما (الحكومة) ذو الأصول الجزائرية، وقائد العميد في وصافة هدافي الدوري برصيد 21، ويملك صناعة 9 أهداف من خلال 28 مباراة لعبها في الدوري مع الفريق.وعلى صعيد الدولي المغربي المهاجم «الساطي» عبدالرزاق حمدالله سبق له أن حقق لقب الموسم قبل موسمين مع العميد حينها أحرز 21 هدفاً وصنع 3 في 26 مباراة لعبها مع الفريق.وأخيراً ابن جلدته المغربي هشام بوشروان الذي نجح في تحقيق لقب الدوري مع الاتحاد موسم 2008-2009 بعدما أحرز 12 هدفاً وصنع 5 عندما احتفل فريقه بالفوز بالبطولة في الجولة الأخيرة من المسابقة.