انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر بن عبدالهادي الحميداني ليكون عضواً في لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2029.جاء ذاك خلال اجتماع كونغرس FIFA في دورته الـ 75، الذي عقد في مدينة أسونسيون باراغواي، وترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إينفانتينو.من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بندر الحميداني على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الفيفا، مؤكداً أن هذا الانتخاب جاء تأكيداً لمسيرته القانونية ونجاحاته الدائمة، التي تأتي امتداداً لعضويته في لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2027.