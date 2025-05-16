لم تكن ليلة الخميس عادية بالنسبة لجميع الجماهير الاتحادية على وجه التحديد التي احتفلت بـ«صخب كبير» بعد الإعلان بصفة رسمية عن تتويج ناديهم العميد بلقب دوري روشن السعودي عقب الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبل ختام الموسم بجولتين من نهاية اللقاء، وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين الهلال إلى 9 نقاط.سهرة ممتعة وحضور جماهيري كبير ملأ مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة التي اكتظت بالعشاق من الاتحاديين من فنانين ولاعبين سابقين وجماهير غفيرة قدمت من كل مكان من أرجاء المملكة لأجل الاحتفال باللقب والدوري 14 في تاريخ العميد. وهناك بمدينة «العروس» جدة توجهت الجماهير فوراً مع إطلاق الصافرة إلى مقر النادي للاحتفال باللقب على طريقتها الخاصة من حيث الألعاب النارية والأهازيج الخاصة بالعميد، وفي غيرهما من مدن مملكتنا الغالية فرحين بلقب دوري روش السعودي الذي أطلقت عليه الجماهير «الحارقة عشر».أما في العاصمة المصرية القاهرة فانتشرت العديد من المقاطع عبر منصة «X» للجماهير الاتحادية وهم يحتفلون على طريقتهم، كذلك الحال في مدينة حضرموت اليمنية.