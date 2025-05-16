بعد أن فقد فرصة الظفر بإحدى بطولات الموسم الأربع التي شارك فيها يبحث النصر عن الفوز عندما يستضيف فريق التعاون عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد فوزه التاريخي على الأخدود بنتيجة 9/0 كأكثر نتيجة يحققها الفريق في دوري المحترفين مقتسماً صدارة أعلى النتائج التاريخية مع الهلال الذي حققها مرتين أمام الحزم والفتح. ويطمح النصر لمواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للمنافسة على المقعد الآسيوي على أمل تعثر الهلال في المواجهات القادمة، وتحقيق الاتحاد أغلى الكؤوس، لضمان مقعد في دوري أبطال آسيا للنخبة. ويحتل النصر حالياً المركز الرابع برصيد 63 نقطة جمعها من 19 انتصارا، و6 تعادلات، ومثلها خسائر، وله من الأهداف 73، وعليه 36 هدفاً.فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء بعد أن اقتنع بمراكز الوسط، وبات يخوض لقاءاته لتأدية الواجب وجمع المزيد من النقاط، إذ يحتل المركز الـ8 برصيد 41 نقطة حصدها من 11 انتصارا، و8 تعادلات، و12 خسارة، وله من الأهداف 34، وعليه 33 هدفاً.وسبق أن التقى الفريقان في 37 لقاء في دوري المحترفين. تمكن النصر من الفوز في 25 لقاء، فيما انتصر التعاون في 7 لقاءات فقط، وتعادلا في 5 مواجهات، واستطاع هجوم النصر إحراز 76 هدفاً، فيما أحرز هجوم التعاون 44 هدفاً.