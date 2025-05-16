مواجهة مهمة تنتظر الهلال أمام مضيفه الفتح عند تمام الساعة 6:55 من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب نادي الفتح بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد أن فقد لقبه وذلك بعد فوز الاتحاد على الرائد بثلاثة أهداف لهدف ليحسم اللقب لمصلحته. ويبحث الهلال من خلال لقاء الليلة عن المحافظة على لقب الوصافة لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم القادم، إذ إن تعثره بالتعادل أو الخسارة سيزيد من آمال منافسيه لخطف المقعد الآسيوي لاسيما القادسية صاحب المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الهلال، وكذلك النصر صاحب المركز الرابع بفارق 5 نقاط، الذي سيلعب أمام التعاون لاحقاً، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 68 نقطة حصدها من 21 انتصاراً و5 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 88، كأقوى خط هجوم، وعليه 37 هدفاً، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بحثاً عن رد اعتباره بعد خسارته في الذهاب بـ9 أهداف دون مقابل، وكذلك للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 33 نقطة حصدها من 9 انتصارات و6 تعادلات و16 خسارة، وله من الأهداف 40 وعليه 55 هدفاً.ويتفوق الهلال على الفتح تاريخياً في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، إذ سبق وأن التقى الفريقان في 31 مباراة، وتمكن الهلال من الفوز في 24 مباراة، فيما انتصر الفتح في 4 مباريات، وتعادلا في 3 مواجهات، وأحرز هجوم الهلال 83 هدفاً، فيما أحرز هجوم الفتح 29 هدفاً.