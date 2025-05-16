الفوز ولا غيره هو شعار فريق العروبة عندما يستضيف نظيره الخليج عند تمام الساعة 7:40 من مساء اليوم (الجمعة) على استاد جامعة الجوف، وذلك ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق العروبة هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث والابتعاد من مراكز الهبوط، مستفيداً من خسارة الوحدة من القادسية بثلاثة أهداف لهدف، إذ يحتل العروبة المركز الـ16 برصيد 30 نقطة، وفوزه يعني تجاوز منافسه الوحدة الذي يحتل المركز الـ15 بعد أن تجمد رصيده عند 32 نقطة، ورغم صعوبة اللقاء إلا أن العروبة يملك الأدوات التي تساعده في تجاوز لقاء الليلة، إذ يقود هجومه الهداف التاريخي لدوري المحترفين عمر السومة، ويبرز كذلك الحارس البلجيكي غايتان كوكي، واستطاع العروبة أن يحقق 9 انتصارات، وتعادل في 3 لقاءات، فيما خسر في 19 لقاء، وأحرز هجومه 28 هدفاً فيما استقبلت شباكه 65 هدفاً.فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء بعد أن بات مهدداً بالهبوط بعد أن حصد نقطة وحيدة في الجولات الخمس الأخيرة ليتراجع للمركز الـ11 برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن مستضيفه في لقاء الليلة، لذا فإن الخليج سيدخل هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث لضمان البقاء والابتعاد عن الحسابات المعقدة. وتمكن الخليج من تحقيق الانتصار في 9 لقاءات، وتعادل في 7 لقاءات، فيما خسر في 15 لقاء، وأحرز هجومه 36 هدفاً، واستقبلت شباكه 51 هدفاً.ويقف التاريخ بجانب الخليج، إذ التقى الفريقان في 3 مواجهات في دوري المحترفين، وانتهت المواجهة الأولى في موسم 2014/2015 بالتعادل الإيجابي 2/2، وفي الإياب انتصر الخليج، وفي هذا الموسم انتصر الخليج أيضاً في لقاء الذهاب بنتيجة 3/0، وجاء الانتصاران لفريق الخليج على ملعبه في الدمام، فيما كان التعادل على ملعب العروبة، وفي لقاء الليلة يسعى العروبة لتحقيق فوزه الأول على ضيفه في دوري المحترفين.