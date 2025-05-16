بدأ النجم الفرنسي كريم بنزيما، مسيرته مع نادي الاتحاد السعودي في يونيو 2023، بعد انتقاله من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إذ وقع عقداً يمتد حتى عام 2026، مع راتب سنوي يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، مما جعله أحد أبرز الصفقات في تاريخ الدوري السعودي، وصنع لنفسه مسيرة حافلة مليئة بالإنجازات على المستويين الفردي والجماعي، ففي موسمه الأول واجه «بنزيما» تحديات، حيث سجل 13 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة في 29 مباراة بجميع المسابقات، و رغم ذلك.. أنهى الاتحاد الموسم في المركز الخامس، مما أدى إلى تغييرات إدارية وتدريبية داخل النادي، وشهد الموسم الثاني تألقاً لافتاً لبنزيما، حيث سجل 21 هدفاً في دوري روشن السعودي، ليصبح هداف الفريق برصيد 21 هدفاً، حيث ساهمت أهدافه الحاسمة في تتويج الاتحاد بلقب الدوري قبل جولتين من النهاية، وهو أول لقب له مع الفريق.البداية:وُلد كريم مصطفى بنزيما في 19 ديسمبر 1987 بمدينة ليون في فرنسا، وهو من أصول جزائرية. بدأ مشواره الكروي في أكاديمية أولمبيك ليون، حيث أظهر موهبة فريدة في وقت مبكر. انضم للفريق الأول في ليون عام 2005، وسرعان ما أثبت نفسه كأحد أفضل المهاجمين الشباب في أوروبا.مشواره مع ريال مدريد:في عام 2009، انضم بنزيما إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قُدرت بـ35 مليون يورو. على الرغم من البدايات الصعبة في موسمه الأول، إلا أنه نجح في التكيف مع الفريق وأصبح من العناصر الأساسية لهجوم النادي الملكي. لعب دوراً حاسماً في تحقيق العديد من البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس الملك والدوري الإسباني.مسيرته الدولية:بدأ بنزيما تمثيل المنتخب الفرنسي في 2007، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة. ومع ذلك، شهدت مسيرته الدولية تقلبات بسبب قضايا خارج الملعب، ما أدى إلى استبعاده لفترة طويلة قبل عودته للمنتخب في 2021 في بطولة يورو 2020، قدم أداءً رائعاً وأثبت أنه ما زال في قمة مستواه.الإنجازات:- فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عدة مرات.- حصل على العديد من الألقاب المحلية (الدوري الإسباني وكأس الملك).- حصل على الكرة الذهبية عام 2022، اعترافاً بمستواه المميزة.أسلوب اللعب:يُعرف بنزيما بذكائه التكتيكي وقدرته على صناعة اللعب، بالإضافة إلى إنهائه الرائع أمام المرمى. يُعتبر لاعباً جماعياً بامتياز، حيث يُساهم في تسجيل الأهداف وصناعتها.