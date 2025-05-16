بعد تحقيق الاتحاد الدوري الخامس عشر في تاريخ النادي واللقب الثالث له في دوري المحترفين إثر فوزه على مستضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ (32) للمسابقة، وبهذا الفوز، أعلن الاتحاد حصوله على لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024 - 2025، بعدما رفع رصيده إلى (77) نقطة، مؤكّداً تتويجه بالبطولة عن جدارة واستحقاق، إذ لم يكن لجدة «مقر النمور» نصيب في حسم الدوري للمرة الثالثة، حيث توزعت أماكن حسم اللقب للاتحاديين في 3 ملاعب و3 مدن مختلفة، وكان العميد قد حسم اللقب الأول في دوري المحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عام 2009، عندما واجه الهلال وحقق الفوز ليحسم الدوري، وفي المرة الثانية كانت قبل موسمين في موسم 2023 في المواجهة الحاسمة على ملعب المجمعة عندما واجه الفيحاء وفاز في تلك المباراة ليحقق الدوري، وفي هذا الموسم حسم الاتحاد الدوري ببريدة أمام الرائد بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.