في ليلة رائعة الأوصاف تزينت بجمالية الأهداف بعد أن سطر نجوم الاتحاد أروع اللمحات الفنية ورسموا أجمل اللوحات الكروية، قلب الاتحاد تأخره بهدف من أمام مضيفه الرائد لفوز بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبهذه النتيجة تُوج الاتحاد بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ15 في تاريخه وقبل نهاية الدوري بجولتين.دخل الاتحاد هذا اللقاء بمعنويات عالية لحسم الأمور وحسم الدوري لمصلحته فالفوز يكفي الاتحاد ليتوج بلقب الدوري، ورغم غياب القائد الهداف كريم بنزيما للإصابة ورغم غياب المهاجم الصريح إلا إن لاعبي الاتحاد كانوا في الموعد، واستطاع الرائد أن يتقدم بهدف مبكر عن طريق عمر جونزاليس (د: 9)، ووقف القائم لتسديدة يسري بوزوق، ليتعرض الحارس رايكوفيتش للإصابة ويغادر المباراة ويحل بدلاً عنه الحارس الشاب حامد الشنقيطي، لينتفض الاتحاد وبعد فاصل مهاري من عبدالرحمن العبود مرر الكرة لزميله ستيفن بيرجوين ليسكنها الشباك كهدف أول وتعادل للاتحاد (د: 21)، ومن ركلة زاوية نفذها أوناي هيرنانديز طار لها دانيلو بيريرا وعكسها برأسه داخل الشباك كهدف ثانٍ للاتحاد (د: 40)، وكاد بيرجوين أن يضاعف النتيجة بعد تسديدة أرضية ارتطمت في الحارس ومن ثم في القائم، ومع بداية الشوط الثاني ضغط الاتحاد على مرمى الرائد ليقتنص أوناي هيرنانديز الكرة من الدفاع الرائدي ويمررها لبيرجوين الذي لعبها عرضية وحولها أوناي برأسه للمنفرد عبدالرحمن العبود ليسددها وتصدم بالحارس أندري مورييرا ليكملها العبود في المرمى كهدف ثالث للاتحاد (د: 46)، وكاد أن يعود الرائد للقاء بعد عرضية من يسري بوزوق ولكن بيريرا أبعدها في الوقت المناسب لركلة زاوية وبعد تنفيذها وصلت الكرة لعبدالله هزازي الذي سددها وتمكن الشنقيطي من الإمساك بها على دفعتين، وبعد 5 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش عن نهاية اللقاء بفوز الاتحاد على الرائد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.وبهذه النتيجة يحسم الاتحاد لقب دوري روشن السعودي بوصوله للفوز الـ24 وللنقطة 77 ليتوج بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ23 وتجمد رصيده عند 21 نقطة وفي المركز الـ18 والأخير، وفي الجولة القادمة سيحل البطل الاتحاد ضيفاً على الشباب، فيما يلاقي الرائد مضيفه الأخدود.