تفوق فريق الشباب على مضيفه وجاره الرياض بثلاثة أهداف لهدف في ديربي الرياض، والذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية من فريق الشباب الذي سيطر على مجريات اللقاء، ومن تمريرة طويلة من كريستيان جوانكا للمنطلق من الجهة اليسرى يانيك كاراسكو الذي راوغ الدفاع ولعبها عرضية لزميله مصعب الجوير الذي سددها مباشرةً في المرمى كهدف أول للشباب (د: 15)، ليستيقظ فريق الرياض ويبدأ في السيطرة، ومن ركلة زاوية احتسب الحكم محمد الإسماعيل ركلة جزاء للرياض بعد العودة لتقنية الفيديو لينفذها بنجاح بيرنارد مينساه كهدف أول وتعادل للرياض (د: 29)، ومن هجمة مثالية انطلق مصعب الجوير من الجهة اليمنى ولعب كرة قصيرة لزميله دانيل بودينسي الذي مررها بدوره للمهاجم هارون كمارا ليضعها في المرمى كهدف ثانٍ للشباب (د: 44)، وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء لعب كاراسكو ركلة زاوية عالية استقبلها المدافع ويسلي هوديت برأسه ليمررها لزميله كريستيان جوانكا الذي وضعها برأسه أيضاً في المرمى الخالي كهدف ثالث للشباب (د: 90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الـ17 ليصل للنقطة 57 وفي المركز السادس، فيما تلقى الرياض الخسارة الـ14 وتجمد رصيده عند النقطة 38 وفي المركز الـ9، وفي الجولة القادمة سيستضيف الشباب نظيره الاتحاد، فيما يحل الرياض ضيفاً على التعاون.