قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال اجتماعها اليوم (الخميس)، 15 مايو 2025 منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2025 –2026 لـ13 نادياً بعد أن استوفت كافة المعايير الإلزامية المحدد في لائحة تراخيص الأندية والتي تشمل الجوانب الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية.وجاءت الأندية الحاصلة على الرخصة المحلية والآسيوية على النحو التالي: الاتحاد والهلال والنصر والقادسية والأهلي والشباب والاتفاق والتعاون والخليج والخلود والفتح والفيحاء والأخدود.ويعتبر هذا العدد الأكبر منذ البدء في تطبيق نظام تراخيص الأندية في الموسم الرياضي 2012-2013. ما يعكس التطور الملحوظ في تطبيق مفاهيم الحوكمة وتعريف معايير الامتثال المالي والإداري لدى الأندية، ويسهم إيجابا في جاهزيتها للمشاركة في المنافسات المحلية والقارية وفق أعلى المعايير المعتمدة. في المقابل، قررت اللجنة عدم منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم ذاته للأندية التالية: الرياض، ضمك، العروبة، الوحدة، الرائد؛ وذلك لعدم استيفائها بعض المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية، كما تقرر فرض غرامات مالية وفقاً لما تقتضيه اللائحة.وأوضحت اللجنة أن من حق الأندية التي لم تمنح الرخصة التقدم بطلب استئناف أمام لجنة استئناف التراخيص وذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2025م.