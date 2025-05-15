تستضيف العاصمة السعودية (الرياض) خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو 2025، النسخة الثالثة لمؤتمر الابتكار في الرياضة والملاعب، ويشارك فيه ممثّلون حكوميون بارزون ومستثمرون ومطوّرون وقادة صناعيون عالميون، وستكون بمثابة منصة رئيسية لتشكيل مستقبل البنية التحتية الرياضية في المملكة، ويتماشى هذا المؤتمر بشكل إستراتيجي مع رؤية 2030، ما يُبرز طموح المملكة العربية السعودية بأن تصبح وجهة رياضية وترفيهية عالمية رائدة، وستستقبل النسخة الحالية من المؤتمر لهذا العام مجموعة واسعة من مقدّمي الحلول التكنولوجية، بما في ذلك المجلس السعودي البريطاني للأعمال والمجلس السعودي للأعمال وغيرها الكثير من الشركات المحلية والعالمية.وسيبحث المؤتمر خلال يومين مجموعة من المواضيع الحيوية، مثل: الاستثمار في بُنية رياضية متطورة، وتطوير الملاعب والصروح الرياضية العالمية، وتحديث المنشآت الرياضية الحالية لتواكب المعايير الدولية، وستتطرق المحادثات إلى تعزيز المواهب الرياضية المميزة للتنافس على المستوى العالمي، إضافة إلى تبني التقنيات المتقدمة لتحسين تفاعل الجماهير وكفاءة العمليات التشغيلية.ويُعتبر المؤتمر محفِّزاً جديداً لعقد شراكات ومبادرات جديدة إضافة إلى الحوار الإستراتيجي، إذ سيشهد المؤتمر الإعلان عن شراكات إستراتيجية وتوقيع مذكرات تفاهم، والكشف عن مشروعات تحويلية تُسرع من مسيرة المملكة بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرياضي.ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع استضافة المملكة لمجموعة من الفعاليات الكبرى، مثل كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، فضلاً عن تطوير أكثر من 15 ملعباً جديداً في الرياض وجدة ونيوم والقدية، وسيوفّر المؤتمر أيضاً منصّة حيوية لعرض التقنيات الناشئة، واستكشاف نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في تخطيط وإنشاء البنية التحتية الرياضية.