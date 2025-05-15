ريمونتادا قدساوية مثيرة في الشباك الوحداوية تقوده للمركز الثالث بعد المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة وهدد القادسية مرمى الوحدة في أكثر من كرة ولكن تألق الحارس عبدالله العويشير حال دون أن تُهز شباكه، ومن أول هجمة منظمة مرر عبدالعزيز نور الكرة للمهاجم اوديون ايغالو ليسيطر على الكرة ويسددها قوية في المرمى كهدف أول للوحدة (د: 29). وقبل نهاية الشوط الأول أدرك القادسية التعادل عن طريق كاميرون بويرتاس بعد مجهود فردي أكثر من رائع، إذ تجاوز الدفاع ومن ثم سددها كاميرون قوية من خارج منطقة الجزاء كهدف أول وتعادل للقادسية (د: 43). وواصل فريق القادسية ضغطه في الشوط الثاني وتمكن اوباميانغ من هز الشباك ولكن وجوده في موقع التسلل حرمه من الهدف، ليعاود ويهدد مرمى الوحدة ولكن كرته ترتطم في القائم، ويرد لاعب الوحدة باكونا بتسديدة قوية ترتطم في العارضة. وفي الدقائق الأخيرة أحرز القادسية الهدف الثاني عن طريق كاميرون بويرتاس بعد تمريرة من اوباميانغ برأسه ليعكسها كاميرون في المرمى كهدف شخصي ثان له وللقادسية (د: 86). وفي الوقت بدل الضائع أعلن اوباميانغ عن حضوره التهديفي مستغلاً عرضية كاميرون ليسدد اوباميانغ الكرة في المرمى، ورغم إعلان الحكم عن حالة تسلل إلا أنه بعد العودة لتقنية الفيديو احتسبها هدفاً ثالثاً للقادسية (د: 90+7)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق القادسية الفوز الـ20 ويصل للنقطة 65 محتلاً المركز الثالث مؤقتاً، فيما تلقى الوحدة الخسارة الـ18 وتجمد رصيده عند 32 نقطة وفي المركز الـ15. وفي الجولة القادمة سيلاقي القادسية ضيفه العروبة، فيما يواجه الوحدة ضيفه الهلال.