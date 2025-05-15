اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الجديدة، برئاسة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في خطوة جديدة نحو تعزيز حضور المملكة على خارطة الرياضات القتالية عالمياً، وتطوير رياضة الملاكمة محلياً.وضم المجلس في عضويته كلاً من: المهندس فيصل بافرط، الدكتور راكان الحارثي، محمد الخريجي، عبدالرحمن الحمود، ماجد الغرابي، محمد الحمدان، فراس مؤذن، وسلطان آل الشيخ، وجميعهم من الكفاءات الوطنية ذات الخلفيات المتنوعة في الإدارة والرياضة والإعلام، بما يسهم في قيادة اللعبة إلى آفاق جديدة من التميز.من جانبه، قدم تركي آل الشيخ، شكره لوزير الرياضة، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على ثقتهما ودعمهما المستمر لتطوير الرياضة السعودية بشكل عام، ورياضة الملاكمة بشكل خاص.ويأتي التشكيل الجديد امتداداً للرؤية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسين، وتطوير المواهب الوطنية، واستضافة البطولات الدولية، بما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسة على خارطة الملاكمة العالمية.وشهدت الملاكمة السعودية في السنوات الأخيرة حضوراً لافتاً، بعد استضافة المملكة نزالات عالمية كبرى، وتسجيل أبطالها حضوراً مشرفاً في البطولات الإقليمية والدولية، في ظل دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة حثيثة من وزارة الرياضة.