تنطلق غدا (الجمعة) منافسات النسخة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2024-2025، والتي ستقام على ملعب كرة القدم الشاطئية بأكاديمية مهد بمدينة الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو الجاري، بمشاركة 8 فرق.وتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، يتنافسون على بطاقتي الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2025-2026.وضمت المجموعة الأولى فرق «الثقبة، طويق، اليرموك، والتضامن»، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق «حطين، قلوة، القريات، والتسامح».يُذكر أن نظام البطولة ينص على صعود بطل ووصيف المسابقة مباشرة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية في الموسم الرياضي القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف مناطق المملكة.ويعد إطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الشاطئية إحدى الركائز الأساسية لدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين وتعزيز انتشار اللعبة في المملكة، بما يسهم في استمرار تطوير المنتخب الوطني الذي نجح في تحقيق قفزة بوصوله إلى المركز 19 عالميًا وفق التصنيف الشهري الأخير.