اختتم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل اليوم دورتين تدريبيتين للحكام والمدربين، وذلك على هامش بطولة غرب المملكة المفتوحة التي تنطلق غداً في جدة وتستمر لمدة 3 أيام.استمرت الدورتان 5 أيام، حيث أقيمت دورة المدربين، تلتها دورة الحكام، بواقع 10 ساعات لكل منهما. وتضمنت الدورتان جانبين (نظري، وعملي)، بهدف تعزيز المهارات الفنية والتحكيمية وفق أحدث المعايير الدولية في رياضتي الملاكمة والركل.وشارك في دورة المدربين 14 مدرباً، بينما ضمت دورة الحكام 16 حكماً، حيث تلقى المشاركون تدريبات مكثفة تشمل تقنيات التحكيم وأساليب التدريب الحديث.وشهد اليوم الختامي حضور رئيس الاتحاد الآسيوي ناصر نصيري، الذي قدم ورشة عمل خاصة للحكام والمدربين، حيث تناول خلالها أبرز التحديات في التحكيم والتدريب على المستوى الآسيوي، ما أسهم في تعزيز المعرفة والخبرات لدى المشاركين.يأتي تنظيم هذه الدورات ضمن جهود الاتحاد السعودي لتطوير الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لإدارة منافسات البطولة بكفاءة واحترافية.