حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة (2 - 1) في المباراة التي جرت على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم ريال مايوركا في الشوط الأول بهدف مبكر سجّله مارتن فالينت عند الدقيقة (11)، ليعود ريال مدريد في الشوط الثاني، حيث سجل كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة (68)، قبل أن يمنح المدافع ياكوبو رامون فريقه هدف الفوز في الدقيقة (95).وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتاً إلى 4 نقاط مع المتصدر برشلونة الذي سيخوض لقاءً اليوم (الخميس) أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا، في حين توقف رصيد مايوركا عند 47 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري.