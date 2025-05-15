توّج فريق بولونيا بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 1 - صفر على ميلان في المباراة النهائية للمسابقة.وتحمل هذه البطولة طابعاً خاصاً لفريق بولونيا الذي يحقق الكأس للمرة الأولى بعد غياب 51 عاماً منذ آخر تتويج له في 23 مايو 1974.ويدين بولونيا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز لنجمه السويسري دان ندوي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، في حين عجز ميلان عن إدراك التعادل والدفع بالمباراة للوقت الإضافي خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.وكان بولونيا، الذي شارك في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، سبق له الفوز بكأس إيطاليا عامي 1970 و1974.كما تعدُّ هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز ميلان على بولونيا 3 - 1 في «ملعب سان سيرو» بالدور الثاني لبطولة الدوري، ليرد اعتباره من الخسارة 1-2 في مواجهة الناديين بالدور الأول.