سرق كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، الأضواء من زملائه اللاعبين في بطولة «فلاتكو ماركوفيتش» الودية، التي يشارك فيها مع المنتخب البرتغالي تحت 15 عاماً، وتألق فيها بشكل لافت أجبر كشافي نادي «مانشستر يونايتد» على التفكير في التعاقد معه وتبني موهبته على غرار والده «رونالدو»، إذ سبق لـ«جونيور» اللعب سابقاً في أكاديمية يونايتد خلال فترة تواجد والده مع الفريق، قبل انتقاله إلى نادي النصر السعودي مطلع 2023.من جانبه، أكد موقع sportske.jutarnji الكرواتي حضور عدد من كشافي كبرى الأندية الأوروبية إلى المباراة، مثل: مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، هوفنهايم، يوفنتوس، إنتر ميلان، أتالانتا، توتنهام هوتسبير.لكن الموقع نقل عن بعض هؤلاء الكشافين قولهم إن حضورهم لا يعني وجود نية مباشرة للتعاقد مع جونيور، بل يأتي في إطار «رصد شامل للمواهب الشابة» في البطولة.وقال أحد الكشافين الألمان: «نحن هنا لإجراء مسح للمستقبل، لا لمراقبة اسم معين. اللاعبون في هذه المرحلة ما زالوا صغاراً للغاية».وفي جانب آخر، سلط الموقع الكرواتي الضوء على الحماية الأمنية المشددة المفروضة على جونيور أثناء مشاركته مع المنتخب، حيث تم تعيين عدد كبير من رجال الأمن لمرافقة بعثة البرتغال، مع تركيز خاص على نجل رونالدو.وأشار التقرير إلى أن رجال الأمن تمركزوا أمام غرفته بالفندق، ورافقوه لحظة بلحظة، خصوصاً أثناء استعداده للدخول كبديل في الدقيقة 54 من مباراة البرتغال ضد اليابان.واختتم التقرير بوصف لحظة دخوله أرضية الملعب، حيث ترددت تعليقات بين رجال الأمن تقول: «ها هو.. سيلعب الآن!»، في مشهد يعكس حجم الاهتمام والمتابعة التي يحظى بها نجل أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.يذكر أن «كريستيانو جونيور» يلعب في صفوف الفئات السنية لنادي النصر، وحقق معهم بطولة الدوري السعودي، الموسم الماضي 2023-2024.