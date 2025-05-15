شهدت ملاعبنا في الفترة الأخيرة تسجيل ورصد حالات مشاحنات اللاعبين وتحديداً في المباريات القوية التي تشهد حضوراً جماهيرياً مميزاً وكبيراً، ما يؤدي إلى إيقاف المباراة فترة زمنية، وقد يترتب على ذلك إشهار الحكم «الكرت الأحمر» وطرد من يستحق ذلك، وقد يتطلب الأمر من حكم الساحة اللجوء والرجوع إلى تقنية الـ«VAR» ومشاهدة بداية سيناريو معركة اللاعبين والمتسبب الرئيسي.وحول أسباب حدة العنف والمشاحنات بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر تقول الاستشارية النفسية الدكتورة عبير فارس لـ«عكاظ»: «رغم تراجع حالات العنف والمشاحنات داخل الملاعب، إلا أنها ما زالت تُرصد بين حين وآخر، وقد تبدأ بعنف بسيط من أحد اللاعبين ضد لاعب الفريق المنافس، وتمتد الشرارة إلى مشاركة ودخول اللاعبين الآخرين معاً ودفعة واحدة، لتتوسع دائرة المعركة، ما يتطلب من الحكم إيقافالمباراة واتخاذ قرارات صارمة تصل إلى حد الطرد، ما يترتب عليه لاحقاً تنفيذ عقوبة الإيقاف لبعض المباريات بجانب الغرامة المالية».وقالت إن أهم أسباب المشاحنات التي تحدث بين اللاعبين تعود إلى حالة انفلات وفقدان الأعصاب والتحكم بالغضب، والتوتر الشديد وعدم قدرة اللاعب على انتظار قرار الحكم، فيبادر هو الآخر بالعنف وارتكاب خطأ جسيم كردّ فعل، ويشاركه في ذلك بعض اللاعبين نتيجة الضغوط النفسية الشديدة التي تسببها العديد من الاستجابات الهرمونية والفسيولوجية في الجسم، بينما يسعى الآخرون إلى تهدئة الأمور وفصل اللاعبين حتى لا تتوسع دائرة العنف، كما نجد أن هناك لاعبين عند تعرضهم للعنف والإصابة يلتزمون الهدوء والصمت، تاركين الأمر والقرار لحكم المباراة، وفي ذلك قمة الوعي والمثالية والحكمة والصبر.وتابعت: «رصد حالات العنف في الملاعب أصبح الآن أسهل وأدق من السابق قبل عصر هيمنة تقنية الـ«VAR»، فالتكنولوجيا ساعدت كثيراً في الرجوع إلى حيثيات حالات العنف والمشاحنات بين اللاعبين، وهذا التوثيق عزّز دور الحكم في اتخاذ القرارات الصحيحة والمهمة وبمنظور القانون الرياضي، بعيداً عن الاجتهادات الفردية التي قد يجانبها الصواب».وأضافت: «في حالات المشاحنات والغضب عند اللاعبين يزداد هرمون الكورتيزول الذي يلقب بـ«هرمون التوتر» لدوره الرئيسي في استجابة الجسم للمواقف التي تشعر الفرد بالضغط أو المشكلة، فهرمون الكورتيزول تتم صناعته بواسطة الغدد الكظرية والغدد الصماء الموجودة أعلى الكليتين، ومن ثم يقوم بإطلاقها في الدم، إذ يؤثر الكورتيزول على العديد من أجزاء الجسم، وبشكل أساسي في تنظيم استجابة الجسم للتوتر».وأكدت الدكتورة عبير أن من أهم مواصفات اللاعب المثالي تمتعه بهدوء الأعصاب مهما كانت أخطاء اللاعب المنافس، فهناك مسؤول داخل الملعب لاتخاذ القرار وهو حكم الساحة، فالرياضة وتحديداً كرة القدم متعة كروية يجب ألا يستمتع بها الجمهور فقط، بل تشمل اللاعبين الذين هم أساس اللعب والأداء، فاللاعب العنيف يكون دائماً محل انتقاد وغضب الجماهير عكس اللاعب المثالي الذي ينال إعجاب جميع مشجعي كرة القدم، ولا يخفى على الجميع أن هناك في ملاعبنا السعودية تحديداً لاعبين يُضرب بهم المثل رغم تعرضهم لعنف المنافسين في كثير من اللقاءات الكروية.