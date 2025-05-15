بطموحات حسم لقب الدوري، يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الرائد، أول الهابطين لدوري يلو للدرجة الأولى، وذلك عند الساعة 9:00 من مساء اليوم (الخميس)، فيما يواجه القادسية ضيفه الوحدة الساعة 6:55 مساءً، وفي ديربي الرياض، يواجه الشباب جاره ومضيفه الرياض الساعة 7:05 مساءً. وتأتي هذه المواجهات الثلاث ضمن لقاءات الجولة الـ32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام الرائد لحسم لقب الدوري بتحقيق النقاط الثلاث ليحقق اللقب رقم 14 في تاريخه، إذ يحتاج العميد للفوز في لقاء واحد من اللقاءات الثلاثة المتبقية التي يبدأها بلقاء الليلة. ويتربع الاتحاد على صدارة الدوري برصيد 74 نقطة حصدها من 23 انتصاراً و5 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 72 وعليه 32 هدفاً. فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بعد أن هبط رسمياً لدوري يلو للدرجة الأولى باحتلاله المركز الـ18 والأخير برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و22 خسارة وله من الأهداف 39 وعليه 60 هدفاً، ويسعى من خلال لقاء الليلة لتقديم أفضل ما لديه، لا سيما أنه يخوض اللقاء دون أي ضغوطات.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق القادسية لقاءه أمام ضيفه الوحدة بحثاً عن الفوز والمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 62 نقطة حصدها من 19 انتصاراً و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 47 وعليه 27 هدفاً. فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بحثاً عن الفوز لضمان البقاء في دوري المحترفين، فالتعثر بالتعادل أو الخسارة سيهدده بالهبوط، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 32 نقطة حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات و17 خسارة وله من الأهداف 39 وعليه 61 هدفاً.

وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام الرياض سعياً لتحقيق النقاط الثلاث ومواصلة منافسته على مراكز المقدمة، إذ يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة حصدها من 16 انتصاراً و6 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 58 وعليه 37 هدفاً. فيما يدخل فريق الرياض هذا اللقاء بحثاً عن نتيجة إيجابية لحسم بقائه في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 38 نقطة حصدها من 10 انتصارات و8 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 34 وعليه 45 هدفاً.