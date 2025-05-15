رصدت إدارة نادي الوحدة مبلغ 40 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق الفوز على فريق القادسية في اللقاء المهم، اليوم الخميس الساعة 6:55 مساءً، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتهدف الإدارة الوحداوية لتحفيز اللاعبين لحصد النقاط الثلاث التي ستساهم في تعزيز حظوظ الفرسان بالبقاء في الدوري.

من جانب آخر، ركز المدرب كارينيو على ضبط خط الدفاع الذي يعد أضعف خطوط الفريق في دوري روشن الموسم الحالي، واعتمد المدافع جواد الياميق من بداية المباراة بجوار عبدالله الحافظ ويساندهما في المحاور وليد باخشوين وعلاء حجي ومشاركة محمد المعكازي بديلاً لغودين الذي لن يشارك بسبب الإصابة، إذ يحتاج لمرحلة علاجية لمدة أسبوعين. وطالب كارينيو جميع اللاعبين باللعب الجماعي دفاعاً وهجوماً، وعدم التفريط في أي فرصة تتاح للتسجيل، وكذلك عدم ارتكاب أخطاء دفاعية مكلفة. وقال: ليس لدينا وقت للتعويض، يجب الخروج بنتيجة إيجابية تبقي آمالنا في البقاء وتبعدنا عن شبح الهبوط لدوري يلو.