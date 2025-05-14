أصبح مهاجم فريق الشباب عبدالرزاق حمدالله أسرع من سجل 150 هدفاً في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال 162 مباراة فقط، بعد أن سجل ثنائية في مرمى فريق الأهلي ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن للمحترفين.

كما وصل حمدالله للمساهمة التاسعة (إذ سجل 7 وصنع 2) في 11 مباراة خاضها ضد الأهلي في دوري المحترفين.

كما بات حمدالله خامس لاعب يسجل في شباك الأهلي مع 3 أندية مختلفة متمثلة في النصر والاتحاد والشباب.

ورفع حمدالله، رصيده من الأهداف إلى 21، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي مناصفة مع هداف الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما، ومتفوقاً على مهاجم الأهلي اللاعب الإنجليزي إيفان توني الذي سجل 20 هدفاً.