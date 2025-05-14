اختتمت نهائيات التصفيات الآسيوية للبولو، التي أقيمت في ملعب أرينا، بمنتجع نوفا للفروسية (غرب الرياض)، بتأهل منتخب إيران إلى نهائيات كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه أمس على منتخب باكستان، بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 32/30.وتوج رئيس الاتحاد الدولي للبولو بييرو ديلير، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس المنتخب الإيراني بالميداليات الذهبية، ومنتخب باكستان بالميداليات الفضية.وأكد بن دويس أن نجاح الاستضافة هو امتداد للنجاحات المتتالية لاستضافات المملكة العربية السعودية للفعاليات والبطولات الرياضية القارية والعالمية، بدعم من القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشيراً إلى أن المباراتين شهدتا تنافساً قوياً بين المنتخبين وأداء فنياً عالياً.وأوضح الرئيس التنفيذي أن تواجد مسؤولين من الاتحاد الدولي للبولو وخبراء اللعبة يعد إضافة للكوادر الإدارية السعودية والفنية واكتساب خبرات متراكمة، للعمل مستقبلاً في تطور رياضة البولو في المملكة.