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«عكاظ» (جدة)
اختُتمت بطولة دوري الاتحاد السعودي للدراجات السادسة لفئة الشباب، التي أقيمت بمدينة الرياض، لمسافة 135 كيلومتراً، وبمشاركة 57 دراجاً يمثلون 12 نادياً. وجاء فريق السلام في المركز الأول، وفريق الفتح بالمركز الثاني، وحلّ القادسية ثالثاً.

وعلى مستوى نتائج الفردي، حقق دراج السلام حسين آل صفر المركز الأول بعد تحقيقه زمن 3:03:12.53 ساعة، ودراج العدالة طه الخليفة ثانياً بزمن 3:03:12.67 ساعة، وحلّ ثالثاً دراج السلام أمين آل حيان بزمن 3:04:14.82 ساعة.

وعقب نهاية السباق توج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، الفرق واللاعبين الفائزين بالميداليات ودرع البطولة.

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