تتواصل منافسات دوري المدارس لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالشراكة مع وزارتي الرياضة والتعليم، في نسخة استثنائية تهدف إلى تعزيز ممارسة كرة القدم في البيئة المدرسية، واكتشاف المواهب في سن مبكرة.وتُقام هذه النسخة في 40 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، مستهدفة ثلاث فئات عمرية تحت 15 عاماً، تحت 12 عاماً، وتحت تسعةأعوام، ولأول مرة في تاريخ الدوري تُدرج فئة تحت تسعة أعوام للبنين، إضافة إلى فئتي تحت 12 عاماً وتحت تسعة أعوام للبنات، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالفئات العمرية الأصغر، دعما لإستراتيجية الاتحاد في بناء جيل رياضي واعد يخدم مستقبل الأندية والمنتخبات الوطنية.وفي هذا الإطار تدخل فئة تحت 15 عاماً للبنين أسبوع النهائيات، وتُقام 40 مباراة نهائية في مختلف المدن والمحافظات، وتواصل فئة تحت 15 عاماً للبنات، إلى جانب فئتي تحت 12 عاماً وتحت تسعة أعوام للبنين والبنات، مبارياتها ضمن دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب.ويشارك في الدوري أكثر من 42 ألف طالب وطالبة، يمثلون 1575 مدرسة للبنين و972 مدرسة للبنات، على 224 ملعباً رياضيّاً موزعة بين 119 ملعباً للبنين و105 ملاعب للبنات، ما يعكس حجم المشاركة والإقبال على الدوري من مختلف مناطق المملكة.ويؤكد اتحاد كرة القدم أن دوري المدارس يُعد رافداً إستراتيجيّاً لبناء قاعدة كروية وطنية متينة، تُمكّن من توسيع دائرة اكتشاف المواهب وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة في المدارس، في تناغم مع مستهدفات تطوير كرة القدم في المملكة.ويجسّد هذا المشروع رؤية طويلة المدى تستثمر في الفئات السنية المُبكرة، بوصفها الأساس لصناعة أجيال رياضية قادرة على تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم الأندية بمواهب وطنية مؤهلة منذ المراحل الأولى.