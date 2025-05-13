تعلن مجموعة بن شيهون، الوكيل الحصري لإطارات هنكوك في المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية رعاية كشريك رسمي مع نادي الاتحاد الرياضي لرعاية الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تتضمن وضع شعار «هنكوك» على قمصان تدريبات الفريق.

هذا وقد جرت مراسم التوقيع مساء أمس في مقر النادي بمدينة جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس لؤي مشعبي، والرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد دومنغيوش اوليفيرا، والأستاذ مروان بن شيهون الرئيس التنفيذي لمجموعة بن شيهون، والسيد جون كيم نائب الرئيس التنفيذي لشركة هنكوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي اتفاقية الرعاية في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والخاص، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تطوير القطاع الرياضي وتحسين جودة الحياة ضمن أولوياتها، إلى جانب دعم الفرص الاستثمارية المؤثرة في المجتمع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بن شيهون مروان بن شيهون عن فخره بهذه الشراكة، قائلاً:

«نحن في مجموعة بن شيهون سعداء بالدخول في هذه الاتفاقية مع نادٍ عريق مثل الاتحاد، والذي يمثل أحد أعمدة الرياضة السعودية. نثق أن هذه الرعاية ستسهم في ترسيخ حضور علامة هنكوك لدى شريحة واسعة من محبي كرة القدم، وسنعمل مع النادي على تقديم مبادرات نوعية تعود بالفائدة على الجمهور والقطاع الرياضي ككل».

وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هنكوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جون كيم:

«إن وجودنا اليوم في جدة لتوقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام شركة هنكوك بالاستثمار في الأسواق الحيوية، وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي تشهد نهضة رياضية متسارعة. نعتبر هذه الاتفاقية مع نادي الاتحاد خطوة إستراتيجية لتعزيز ارتباط علامتنا التجارية بالرياضة، وتعميق تواصلنا مع الجماهير في المنطقة».

تأسست مجموعة بن شيهون في عام 1950، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية. تمتد أنشطتها عبر العديد من القطاعات بما في ذلك الأواني المنزلية، الإطارات، البطاريات، العقارات، وخدمات السيارات. تلتزم المجموعة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها، مع التركيز على الابتكار والجودة العالية.