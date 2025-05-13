عبر لاعب النادي الأهلي رياض محرز عن فخره واعتزازه بلقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال استقبال ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي الدكتور خالد الغامدي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي فريق كرة القدم؛ بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025. وقال محرز: «شرف عظيم وليلة تاريخية لا تُنسى بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في احتفالية تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، لحظات خالدة ستظل راسخة في مسيرتي، مع خالص الشكر والتقدير على هذا التكريم الكبير». جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».يُذكر أن محرز انضم إلى صفوف الأهلي السعودي في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين أصبح من الركائز الأساسية في الفريق، وساهم بشكل كبير في تحقيق هذا اللقب القاري.