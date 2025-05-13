بعد النجاحات الكبيرة التي قدمها نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في تنمية الحركة الأولمبية خلال أكثر من عقد من الزمن قضاها في مناصب قيادية ضمن المنظومة الرياضية الآسيوية، قدم المجلس الأولمبي الآسيوي وسام الاستحقاق «Merit Award»، للأمير فهد بن جلوي. جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الـ45، للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي عقدت اليوم في دولة الكويت، برئاسة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ.وتسلم بن جلوي الوسام من الرئيس المنتخب القادم للجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي توميوثي فوك.من جانبه شكر الأمير فهد بن جلوي، المجلس الأولمبي الآسيوي، نظير هذا الاحتفاء والتكريم، والأول من نوعه في تاريخ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشيراً إلى أن فوزه بهذا الوسام، لم يكن ليتم لولا الدعم والتمكين الذي توليه القيادة الحكيمة - حفظها الله - للكوادر والقدرات السعودية وخصوصاً على مستوى القطاع الرياضي، بمتابعة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل.فهد بن جلوي في سطور:1- أول عضو فخري في مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية الدولية، ما يعكس التقدير الدولي لجهوده في تطوير الرياضة السعودية.2- تولى رئاسة الاتحاد الدولي للهجن لمدة خمس سنوات، ما يعزز مكانة المملكة في هذا المجال التراثي والرياضي.3- أشرف على تخرج أول دفعة من دبلوم الدراسات الأولمبية، بمشاركة أكثر من 70 متدرباً من مختلف الجهات الرياضية في المملكة.4- أشرف على تنظيم وتكريم الفائزين في العديد من المسابقات، ما يسهم في تعزيز الرياضات المتنوعة داخل المملكة.5- أعلن عن تقديم المملكة 400 ألف دولار دعماً لمكافحة المنشطات، مؤكداً التزامها بتوفير بيئة رياضية نزيهة وعادلة.6- تولى مناصب قيادية متعددة، ما يعكس تنوع خبراته واهتمامه بتطوير مختلف الرياضات.